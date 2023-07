Giulia De Lellis | senza veli in piscina fa venire voglia di vacanza | tutti senza parole

(Di giovedì 6 luglio 2023) L’ultimo post condiviso dalla seguitissima influencer ha lasciatoDe, inal naturale, è semplicemente splendida. Gli utenti hanno imparato a conoscerla tra un post e l’altro.De, oltre ad essere una delle influencer più seguite del momento, si è da tempo affermata come conduttrice al timone del reality show “Love Island” e del talent “Call of Beauty“. Recentemente, su Instagram, ha condiviso un post che i fan non si sono assolutamente lasciati sfuggire. L’estate è finalmente iniziata e perè arrivato il momento di concedersi un po’ di relax nella meravigliosa Mykonos. In questi ultimi giorni l’influencer – voltata in Grecia insieme alle sue ...

Diversi volti del mondo dello spettacolo si sono presentati ai provini, comeDe, avvistata in coda, probabilmente per essere provinata. Ma altri artisti provengono dal talent di Amici ...De, gaffe su Lana Del Rey. Gli hater: 'Non capisco perché fingersi fan' Lana Del Rey vittima di body shaming, è polemica. 'In realtà siamo tutti un po' grassofobici' Gli hater : 'Non ...La risposta diDeDeche, in questo momento, si trova a Mykonos con amici, ha accettato di buon grado lo scherzo di Aurora Ramazzotti ripostando l'immagine nelle proprie ...

Sono settimane che non si fa altro che parlare di Mare Fuori il Musical, lo show ispirato alla fortunatissima serie tv Mare Fuori, che debutt ...Andrea Damante e Giulia De Lellis si trovavano nello stesso locale in Grecia. Ecco le foto Ormai diversi anni fa Giulia De Lellis e Andrea Damante stavano insieme. Dopo essersi conosciuti al Grande Fr ...