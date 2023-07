Giugliano | inaugurata a Licola la prima spiaggia libera inclusiva attrezzata dal Comune

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 6 luglio 2023). Taglio del nastro questa mattina amare per ladeldi. Lo spazio antistante piazza Cristoforo Colombo è stato infatti allestito di tutti i servizi per accogliere i disabili (col supporto di un’associazione specializzata) ma non solo. Lasarà infatti a costo zero anche per altre L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.