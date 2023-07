Giro Donne 2023 | tris di Van Vleuten ad Alassio | Realini terza ed è sul podio della generale

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 luglio 2023) Unsempre più di Annemiek Van. La campionessaMovistar trionfa anche nella settima tappacorsa rosa, da Albenga ad, rifilando 13” su Juliette Labous (Team dsm-firmenich) e 20” a Gaia, che con questo risultato supera Veronica Ewers (EF Education-TIBCO), andata in difficoltà in salita, e sale sulal terzo posto assoluto. Per l’olandese è sempre più vicino il trionfo assoluto. I primi chilometri sono percorsi tranquillamente dal gruppo, con Passo del Ginestro e Vigneto che non provocano particolari problemi. A 68 chilometri dal traguardo prova a rompere gli indugi Elena Pirrone (Israel Premier Tech), che non ha però fortuna. I tentativi si susseguono ...