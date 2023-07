Giovanni Alongi migliore angiologo d’Italia | vince il “MioDottore Award”

(Di giovedì 6 luglio 2023) MESSINA (ITALPRESS) – Il medicoè ilsecondo la piattaforma web e social più grande e autorevole in ambito medico, che ogni anno assegna un premio allo specialista più apprezzato e votato sia dai pazienti che dai colleghi della medesima specializzazione.ha raccolto oltre 700 recensioni positive, il numero più alto nel suo campo: è la terza volta che riceve questo riconoscimento, già ottenuto nel 2020 e 2022. Il “s 2023” è giunto alla VI edizione e ha l’obiettivo di mettere in luce non solo la qualità professionale dell’operato dei medici recensiti ma anche l’empatia, la disponibilità, la dedizione e l’umanità nella prestazione delle cure. Tutto questo viene trasferito nei giudizi ...

Questo l'elenco dei giocatori presenti al prossimo raduno: Piloni Filippo(Benetton Rugby, 1 ... 26 caps) - capitano Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 46 caps)PETTINELLI (Benetton Rugby,...Eccellenze nostrane che si fanno grandi nel mondo della sanità: il miglior angiologo d'Italia è siciliano:vince il "MioDottore Awards 2023". Per il terzo anno consecutivo, il dottor, 36 anni, agrigentino di nascita e messinese d'adozione, è stato eletto come il miglior ...È il sicilianoil migliore angiologo d'Italia secondo la piattaforma web e social più grande e autorevole in ambito medico, che ogni anno assegna un premio allo specialista più apprezzato e votato ...MESSINA (ITALPRESS) - Il medico Giovanni Alongi è il migliore angiologo d'Italia secondo la piattaforma web e social più grande e autorevole ...MESSINA - È il siciliano Giovanni Alongi il migliore angiologo d’Italia secondo la piattaforma web e social più grande e autorevole in ambito medico, che ...