Giovanni Allevi riappare sui social e parla del tumore | «La meditazione mi aiuta a superare il dolore»

Leggi su open.online

(Di giovedì 6 luglio 2023)sui. Sdraiato sul letto a occhi chiusi e con un gattino tra le braccia, il cantante torna a far sapere ai suoi fan come sta. «Peril, dedico del tempo ogni giorno alla», scrive su un post Instagram. Il compositore non postava foto sue dall’8 aprile, giorno in cui ha fatto gli auguri di Pasqua dall’ospedale.sta lottando da oltre un anno con un mieloma che gli è stato diagnosticato a giugno 2022. E oggi racconta ai suoi seguaci suicome fa a trovare un po’ di pace dall’angoscia della malattia. «Inizio con pensieri di riconoscenza nei confronti del Creato. Poi mi concentro sul respiro, finché il mio Ego si dissolve ed io divento Nulla», spiega ...