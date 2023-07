Giovanni Allevi riappare sui social con un gattino | Medito per superare il dolore

Da quando aè stato diagnosticato un mieloma multiplo il musicista e compositore aggiorna i suoi fan con le sue condizioni di salute, i miglioramenti e i momenti di difficoltà. Oggi ...Leggi Anchefesteggia: 'Secondo gli ultimi esami sto andando alla grande' 'Per superare il dolore, dedico del tempo ogni giorno alla meditazione - scrivesu Instagram - Inizio con ...Il compositore sta lottando da un anno contro il mieloma, un tumore che colpisce le cellule del midollo ...Giovanni Allevi riappare sui social. Il cantante si è fatto immortalare con un gattino tra le braccia sdraiato su un letto. Dall'8 aprile, quando augurava "Buona Pasqua" dall'ospedale, non postava una ...Giovanni Allevi è tornato sui social per raccontare il suo viaggio attraverso la malattia, il mieloma. Ecco come sta e cosa ha scritto su Instagram ...