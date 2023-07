Giovanni Allevi | «La meditazione mi aiuta a superare il dolore»

Dopo qualche mese di assenza dai social, il compositore ha postato su Instragram una foto che lo ritrae sdraiato sul letto della sua camera, con un gattino tra le bracciariappare sui social e con un post su Instragram racconta la sua battaglia contro il mieloma, diagnosticato un anno fa. ' Per superare il dolore, dedico del tempo ogni giorno alla ...riappare sui social e con un post su Instragram racconta la sua battaglia contro il mieloma, diagnosticato un anno fa. "Per superare il dolore, dedico del tempo ogni giorno alla ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo "Per superare il dolore, dedico del tempo ogni giorno alla meditazione". Cosìin un post social racconta come sta affrontando la sua malattia, un mieloma che il pianista ha raccontato per la prima volta di avere nel giugno del 2022. "Grazie al gattino mantengo ...

Giovanni Allevi e la battaglia contro il tumore: Supero il dolore con la meditazione Music Fanpage

Sono inarrestabili su Giovanni Allevi morto o con mieloma per il vaccino, in merito ad una lunga serie di smentite ad oggi ...Giovanni Allevi e la lotta contro il mieloma. Il pianista è tornato a pubblicare sui social parlando del tumore che l'ha colpito nel 2022 ...