Giovanni Albanese a SuperNews | “Ufficialità di Giuntoli alla Juve prima del weekend | Milinkovic piace davvero Vlahovic | Bremer e Chiesa? Via almeno uno dei tre”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ai microfoni di News.Superscommesse, giornalista al seguito dellantus per Gazzetta dello Sport e Sportitalia, che in quest’intervista ha trattato alcuni temi di mercato legati al club bianconero. Timothy Weah è arrivato, ma ci sono ancora dubbi sulla sua collocazione nella: ci sapresti dire come giocherà lae, di conseguenza, per quale ruolo è stato preso?“Lacon lui ha il laterale destro per il 3-5-2 che vuole proporre Allegri. In fase difensiva potremmo vederlo in posizione arretrata”.rappresenterà una figura fondamentale per lantus: quando dobbiamo aspettarci la sua?“L’è attesa ...