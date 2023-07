Giornalista russa aggredita | per la Commissione investigativa la reporter Milashina ha subito solo “danni minori”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 luglio 2023) Yelenamostra le ferite riportate in seguito all’aggressione dello scorso 4 luglio ad opera di una decina di uomini a volto coperto mentre, insieme all’avvocato per i diritti civili Alexander Nemov, si dirigeva in auto a Grozny per seguire il processo contro la madre di un attivista per i diritti umani in Cecenia. Gli assalitori, la cui identità resta sconosciuta, hanno distrutto le attrezzature e i documenti chee Nemov avevano con loro, li hanno picchiati selvaggiamente con dei bastoni e, riferisce, “tubi di polipropilene” costringendola a mangiare terra e tentando di romperle le dita della mano perché si rifiutava di sbloccare il proprio cellulare. Sull’aggressione, le autorità russe hanno aperto un’ispezione guidata dal Comitato investigativo della Federazioneper la Repubblica ...