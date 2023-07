Ginnastica ritmica | le convocate dell’Italia per i Mondiali juniores

Leggi su oasport

(Di giovedì 6 luglio 2023) Idiandranno in scena a Cluj-Napoca (Romania) dal 7 al 9 luglio. L’Italia spera di essere grande protagonista nella rassegna iridata riservata alle più giovani, dopo gli eccellenti risultati ottenuti dalle under 16 nell’omologa competizione diartistica. Dopo gli Europei di Baku, dove la squadra conquistò la medaglia di bronzo alle cinque funi, la nostra Nazionale cercherà di strabiliare ulteriormente e di puntare a un risultato di grande rilievo nel concorso generale a squadre. A scendere in pedana saranno Virginia Cuttini (Eurogymnica Torino), Gaia D’Antona e Cristina Ventura (Gymnasium Catania), Elisa Dobrovolska (Armonia D’Abruzzo), Caterina Maltoni (CerviaSport) e Bianca Vignozzi (SG Etruria Prato) sotto la guida delle ...