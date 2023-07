Ginevra Lamborghini in ospedale | malore e paura per l' ex gieffina | poi il messaggio social «Mi riprenderò»

, in queste ore, ha preoccupato gli estimatori. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip , infatti, ha postato una storia dall'ospedale mettendo i fan in uno stato di allerta. ...Antonella Fiordelisi e, la dolce sorpresa a Carolina Marconi: 'Che ci fate qui'. Cosa è successo Antonella Fiordelisi, ennesima frecciatina social: 'Vogliono fermarmi ma non ...e Antonella Fiordelisi insieme a Roma, entrambe per un provino: i fan impazziscono sui social ma ecco cosa potrebbero fare le ex ...La Casa del Toro ha scelto il festival inglese per presentare la vettura destinata a partecipare alle corse di lunga durata, tra cui anche la 24 Ore di Daytona e la 12 Ore di Sebring ...Ginevra Lamborghini in ospedale preoccupa i fan: malore per l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, ecco come sta e cosa è successo.