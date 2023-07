Giletti | pure il business fa cilecca Tessile ko | profitti giù di 131mila euro

Davi siete rivisti anche a In onda e a I duellanti , ma non mi pare andò meglio. Ma chi se ... Ma non è che c'èlui nel cast Chi lo sa non te lo posso dire. Se ti dico Ballando con le ...Tra coppie che nascono (Zorzi e Pettinelli), coppie che vengono allo scoperto (Goggi -), ... " Auto e gioielli,gli emiri. Però mi è sempre piaciuto snobbare i ricchi. Ho avuto storie solo ...Cosa c'è tra Massimoe Sofia Goggia I due erano stati dati per molto vicini in passato e, ora, sonostati paparazzati insieme in piscina in un hotel di Roma. Non sappiamo cosa stia ...

Giletti si scalda per Rai2 e Viale Mazzini è sempre più TeleMeloni ... LA NOTIZIA

Le indagini sullo stop alla trasmissione di Giletti Non è l'Arena arrivano in Calabria, la procura di Firenze sente il giornalista Orofino ...Bollenti bollori in questo inizio d'estate tra gossip di nuovi amori, tradimenti e rivelazioni piccanti. Ecco i protagonisti della settimana ...