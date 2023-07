Giletti | dopo Cairo pure il business fa cilecca L' energia manda ko il tessile | profitti giù di 131mila euro

Dovrebbe poi arrivare,tanti annunci andati a vuoto, una edizione della ' Talpa '. Magari ... Cairo non ha ancora fatto sapere chi sostituiràe il suo 'Non è l'Arena'. Serena Bortone , ......notizia che circola con una certa insistenza negli ultimi giornila paparazzata del settimanale Chi dei giorni scorsi, quando in una piscina a Roma è stata beccata insieme a Massimo. Si ...... eventualmente, solo, letale. Leggi anche La guerra tra Schlein e De Luca, rischio scissione ... contro Calderoli, Conte, Speranza o, questa volta la strategia dell'attacco diretto non ...

Giletti, i costi energetici mandano ko il tessile: profitti giù di 131mila € Affaritaliani.it

L'azienda tessile con sede a Ponzone di Trivero (Biella) ha chiuso il bilancio 2022 con un profitto di 109mila euro rispetto ai 240mila dell'anno precedente ...Il conduttore televisivo Massimo Giletti ha paragonato l'arrivo alla Juventus di Giuntoli all'acquisto di un grande calciatore ...