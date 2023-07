Giffoni Good Games | la nostra esperienza alla 1ª edizione

(Di giovedì 6 luglio 2023) Basta poco per creare una ricetta perfetta. L’idea diè stata questa: unire la passione e il mondo che gira attorno al medium video ludicopotenza e la sempre evergreen influenza diche raccoglie tantissimi ragazzi ogni anno. Cos’è stato ile i suoi numeri Grande successo quindi per il, l’evento prodottodaInnovation Hub in collaborazione conExperience, dedicato ai videogiochi ecultura interattiva, agli anime epop, dove innovazione tecnologica ed espressione artistica e sociale si sono incontrate e hanno dato vita ...

Si è conclusa con successo la prima edizione di Giffoni Good Games, l'evento prodotto da Giffoni Innovation Hub in collaborazione con Giffoni Experience, dedicato ai videogiochi e alla cultura interattiva, agli anime e alla pop culture, dove innovazione tecnologica ed espressione artistica e sociale si sono incontrate. Giffoni Good Games ha chiuso le porte pochissime ore fa e tirare le somme sembra dovuto vista la portata dell'evento. La manifestazione si è tenuta a Giffoni Valle Piana (Salerno). Sono state più di 7.000 le presenze che per due giorni hanno popolato la Multimedia Valley per il Giffoni Good Games. Nella Multimedia Valley è tempo di Good Games. Al centro cultura interattiva, anime, pop culture.