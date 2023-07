Gian Maria Sainato verso il Grande Fratello | “Il mio agente è in contatto con la produzione”

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 6 luglio 2023)alVip dopo l’Isola dei Famosi 2023? L’ex naufrago, intervistato da FanPage, ha spiegato il suo orientamento definendosi pansessuale.ilsvela il suo orientamento C’è stato un momento in cui pensavo di avere una preferenza solo per gli uomini, poi mi sono reso conto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.