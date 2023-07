Gian Maria Sainato a un passo dal Grande Fratello | “Siamo in contatto”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 6 luglio 2023) L’ex concorrente de L’Isola dei famosiverso il: arriva la conferma Lavori in corso per la nuova edizione del. Spazio ai vip nella nuova edizione del reality, che come richiesto a gran voce da Pier Silvio Berlusconi farà un decisoindietro per riabbracciare il format storico che ha portato al successo la trasmissione a inizio anni 2000. I vip saranno pochissimi in mezzo a una maggioranza di persone comuni e tra di loro potrebbe figurare anche, fresco della popolarità riscossa a L’Isola dei famosi. Il modello ha confermato che il reality è una possibilità. Intervistato da FanPage,ha confidato di aver ...