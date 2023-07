Giallo a Livorno | bimba colpita da un proiettile alla nuca | è caccia a chi ha sparato

(Di giovedì 6 luglio 2023) Una bambina di 11 anni è statada unsabato sera amentre giocava in un parco pubblico: in un primo momento era sembrato un pallino di plasticada ignoti, ...

Sulla vicenda, pubblicata dal Tirreno in seguito al racconto dei genitori al giornale, la squadra mobile diha aperto un'indagine. Ci sarà da stabilire chi ha sparato, da dove e che tipo di ...La scena è ambientata sul lungomare di, quel litorale tanto amato dai pittori macchiaioli. Qui, all'ombra di un tendoneocra, sono collocate sette donne benestanti, probabilmente ......dalla Sala operativa della protezione civile regionale che mantiene comunque il codicefino ... Nel pomeriggio, una forte perturbazione ha attraversato la zona di Suvereto () con 60 mm di ...

Giallo a Livorno, bimba colpita da un proiettile alla nuca: è caccia a ... Tiscali Notizie

Una bambina di 11 anni è stata colpita da un proiettile alla nuca sabato sera a Livorno mentre giocava in un parco pubblico: in un primo momento era sembrato un pallino di plastica sparato da ignoti, ...Un buon vino, un giallo da risolvere e un gelato che non può mai mancare. Domani alle 18.30 alla Tenuta Campo al Signore di Castagneto Carducci la presentazione del racconto Alti e schietti di Valeria ...