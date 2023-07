Genoa | UFFICIALE | rinnova Strootman

... ha messo nero su bianco la firma che lo legherà al Grifone per un altro anno, con il suo stipendio che sarà leggermente più alto rispetto a quello dell'ultimo accordo firmato con ilIn occasione della conferenza di presentazione della campagna abbonamenti, ilha resoil rinnovo di contratto di Kevin Strootman . Il centrocampista ha prolungato per un altro anno, fino a giugno 2024, con un leggero ritocco allo stipendio. Un rinnovo cercato e ...anche Quina all'Udinese, Bellanova al Torino, Loftus - Cheek al Milan e il riscatto di ... NICOLA LEALI al(da svincolato) Ilha ufficializzato l'ingaggio del portiere, che sarà il ...

UFFICIALE – Genoa, il classe 2003 Fossati in prestito al Pontedera Buon Calcio a Tutti

In occasione della conferenza di presentazione della campagna abbonamenti, il Genoa ha reso ufficiale il rinnovo di contratto di Kevin Strootman. Il centrocampista ha prolungato per un altro anno, ...Sono giorni importanti in casa Genoa. Il Grifone dopo la promozione in Serie A sta puntellando la squadra a disposizione di Alberto Gilardino. L’obiettivo del club rossoblù nella prossima stagione sar ...