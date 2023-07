Genoa | Strootman | “Ci sarà da soffrire quest’anno | ma non possiamo avere scuse”

(Di giovedì 6 luglio 2023) Kevinha deciso di rinnovare per un anno il contratto con ilsenza incertezze. “Qui mi sento come a casa e oggi ne ho avuto la prova. Sappiamo che questo campionato noncome l’ultimo, che non vinceremo dieci partite consecutive anche se ci speriamo. L’importantecalarci mentalmente nella parte ma molti di noi hanno già giocato per la salvezza e questo può aiutare”. Poi ha proseguito: “Cida, ma sono sicuro che se lavoreremo tutti insieme,fare una bella stagione. Mercato? Siamo abituati ad arrivi e partenze, noi dobbiamo essere pronti per l’esordio e non”. SportFace.

Formazione tipo : Martinez; Dragusin, Bani, Vogliacco; Frendrup, Jagiello, Badelj,, Sabelli; Gudmundsson, Coda INTER Arrivi : Thuram (a, Borussia Monchengladbach), Salcedo (a,), ...Annotazioni riassuntive:Kevin Haveri - Torino Sam Beukema - Bologna Aaron Martin -Brozovic - Al Nassr Pegolo - Sassuolo Raveyre - Milan La nostra nave si chiama Speranza, ..."Con la conferma di Jagiello,e Badelj a sto punto in mediana ilè al completo e così è spiegabile la scelta della società non includere più Sturaro, uno dei capitano della squadra" ..."Mi sento come a casa e oggi tornando qui al Signorini ne ho avuto la prova. Sappiamo che questo campionato non sarà come l'ultimo, che non vinceremo dieci partite consecutive anche se ci speriamo. (A ...Prezzi popolari e un obiettivo: 25000 abbonati. Il Genoa, neopromosso in serie A, ha presentato oggi la campagna abbonamenti per la prossima stagione e punta decisamente a riempire il Luigi Ferraris.