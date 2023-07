?Generali allarga le spalle | blitz del Leone su Connings

Leggi su formiche

(Di giovedì 6 luglio 2023) Da Trieste a Taiwan.piazzano un colpo che consente aldi diventare uno dei maggiori gruppi assicurativi e di investimento in Europa. Secondo quanto riportato da Bloomberg, la compagnia triestina guidata da Philippe Donnet ha acquisito il gestore patrimoniale statunitense Conning, fino ad oggi controllato da Cathay Life, con base nell’Isola vicino alla Cina e tra i primi gruppi assicurativi asiatici. L’operazione consentirà aldi espandere la propria attività di asset management in un’operazione che lo stesso amministratore delegato Donnet ha salutato come una “trasformazione che cambia le carte in tavola” e un “passo avanti storico”. Nell’ambito del deal, il gruppo italiano cederà alla stessa Cathay una partecipazione del 16,75% inInvestment Holding, la divisione di asset management del ...