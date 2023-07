Generali | acquisisce Conning e sigla partnership con Cathay Life

Cathay Life, attraverso il conferimento di Conning Holding inInvestments Holding, diventa azionista di minoranza di quest'ultima, la società che comprende la maggior parte delle attività di ...Non è previsto alcun corrispettivo per cassa dovuto dao daInvestments Holding a Cathay Life al closing, previsto nel primo semestre del 2024.prevede un impatto marginale ...In "rosso"( - 0,4%) dopo la volata della vigilia mentre sembrano raffreddarsi le ipotesi ...45 Pirelli:la brasiliana Hevea - Tec per 21 milioni di euro 04 luglio - 13:34 Antitrust:...

Generali acquista Conning e diventa la nona società europea nell’asset management Milano Finanza

Con questa operazione, Generali e Cathay Life avviano una partnership a lungo termine. Cathay Life, attraverso il conferimento di Conning Holding in Generali ...con un’alleanza di 10 anni Generali acquisisce Conning Holdings, tra i principali asset manager globali dedicati alla clientela assicurativa e istituzionale, da Cathay Life, società controllata da ...