(Di giovedì 6 luglio 2023) (Adnkronos) – Cari , come prevede l'oroscopo domani, Venere non sarà più contraria, per cui le questioni sentimentali miglioreranno. Per quanto riguarda la professione: cercate di non farvi trovare impreparato, meglio programmare la giornata. Giallo Topazio Brillanti, affidabili e curiosi Distratti, superficiali e manipolatori —oroscopo/giornowebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Oroscopo Paolo Fox: In amore potresti avere le idee un po' confuse, ricorda che non è mai bene avere il piede in due scarpe. Sul lavoro invece cerca di evitare attriti con capi e referenti. ...Kuss ha dato un'accelerata violenta, costringendo a staccarsi anche Carlos Rodríguez e iYates, e con il solo Pogaar che è rimasto in scia a Vingegaard . Il danese è poi partito a sua volta ...: hanno a che fare con una certa stanchezza, ma è possibile un recupero. Domenica meglio non alimentare le discussioni. Si possono risolvere dei problemi legati alle finanze. CANCRO : nella ...Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova edizione dell'oroscopo di Paolo Fox! Ecco cosa prevedono gli astri per la giornata di domani ...Gemelli (21 maggio-21 giugno) – C’è un po’ di tensione in questa giornata, le cose stanno girando troppo lentamente per come ti aspettavi. In amore c’è qualche piccola… Leggi ...