GdS – Milan accelera per Reijnders E Pulisic

(Di giovedì 6 luglio 2023) 2023-07-06 00:02:56Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla Gazzetta dello Sport: I rossoneri trattano a oltranza per avere l’olandese aello il primo giorno di lavoro. Sprint anche per lo statunitense del Chelsea Marco Fallisi 6 luglio –O Dalla savana della Tanzania al bosco diello, l’estate di Tijjaniè un viaggio mozzafiato dietro l’altro. Per la prima tappa, il talento olandese dell’Az Alkmaar si è concesso una vacanza da sogno con la moglie Marina; la seconda tappa invece prevede una permanenza molto, molto più lunga, almeno cinque anni con la maglia rossonera addosso. Tijjani ha già un biglietto per l’Italia pronto, aspetta solo una chiamata dale il semaforo verde dal suo club attuale: ...

... il Toro capeggia sul versante opposto con 205 errori "contro", davanti a(102) e Inter (93). Il dettaglio delle sviste arbitrali . Lo studio svolto dalladegli ultimi tre campionati, è ...Con Gazidis - che ora sostituirà - , abbiamo avviato un percorso per trasformare ilda un '... un asset che non abbiamo sfruttato abbastanza' (13 marzo 2023). Frase inaccettabile detta da ...Una vita al, una carriera di soddisfazioni e l'ultimo capitolo Monza, che dalla serie C è arrivato fino in A sotto la sua gestione. Scherzo del destino, Palermo ha rappresentato il capolinea ...Inizialmente il Milan non si sarebbe voluto gettare nella mischia per quello che è l'oggetto del desiderio delle big di Serie A. Tuttavia, sempre secondo GdS, c'è un motivo di natura tattica dietro a ...Il Sassuolo gioca al rialzo per Davide Frattesi e allora l'Inter pensa a Samardzic dell'Udinese. Nel frattempo, oggi a Milano andrà in scena un vertice tra Carnevali e Furlani, a.d.