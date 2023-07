Gazzetta – Inter | con Frattesi cresce il blocco degli italiani E Mancini ringrazia

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 6 luglio 2023) 2023-07-05 09:47:27 Arrivano conferme dalla: Con il prossimo arrivo del centrocampista del Sassuolo, la squadra di Inzaghi dovrebbe schierare seisu undici, in totale controtendenza con l’ultimo campionato. E il c.t. gongola Fabio Licari 5 luglio – MILANO Nella finale 2010 al Bernabeu non era italiano neanche l’allenatore. L’si sbarazzò del Bayern con Mourinho in panchina e undici (fortissimi) stranieri. Materazzi, unico autoctono in lista, ebbe l’onore di qualche minuto nei supplementari, prima di sciogliersi nell’abbraccio d’addio con Mou. Tredici anni dopo, a Istanbul, la Champions se l’è presa il City. Ma l’, bella e poco fortunata, cominciava già a colorarsi d’azzurro: Darmian, Acerbi e Bastoni in difesa, Barella e Dimarco in mezzo, D’Ambrosio e Bellanova subentrati nel ...