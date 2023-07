(Di giovedì 6 luglio 2023) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - “È stata presentata unadisulla ristrutturazione urbana perunaallesenza consumare il suolo”. Lo ha detto Maurizio, senatore di Forza Italia, che è intervenuto al seminario “Strumenti e norme per facilitare la rigenerazione urbana” che si è tenuto, oggi, nella sala del Consiglio della Camera di Commercio di Roma. “Ladiha come obiettivo una riurbanizzazione sostenibile attraverso l'efficientamento del patrimonio edilizio, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica con impianti sostenibili, e l'impiego di spazi abbandonati e degradati, a cominciare da Roma dove ci sono molte fabbriche e capannoni abbandonati anche in zone centrali ...

'Spero che questa venga approvata in quanto la ristrutturazione urbana è un tema di interesse comune', ha concluso

Gasparri: "C'è proposta di legge per dare seconda vita a città" Adnkronos

Le criticità del quadro normativo sono state, a quanto riportano gli organizzatori "il filo conduttore di tutto l'evento. Il dibattito è stato soprattutto ..."