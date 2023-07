"Spero che questavenga approvata in quanto la ristrutturazione urbana è un tema di interesse comune", ha concluso. 6 luglio 2023... tra cui un'interrogazione parlamentare firmata dal senatore di Fi Maurizio. La notizia ... Una pratica che è vietata in Italia e che - qualora dovesse passare ladi legge della ...... che ha promosso l'incontro, Rita dalla Chiesa, Roberto Rosso e Maurizioe vertici dell'... abbiamo rivendicato di essere stati i primi in Senato a presentare unaarticolata, che va ...

Gasparri: "C'è proposta di legge per dare seconda vita a città" Adnkronos

“È stata presentata una proposta di legge sulla ristrutturazione urbana per dare una seconda vita alle città senza consumare il suolo”. Lo ha detto Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, che è ...Le criticità del quadro normativo sono state, a quanto riportano gli organizzatori "il filo conduttore di tutto l'evento. Il dibattito è stato soprattutto ...