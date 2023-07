Gasparri | “C’è proposta di legge per dare seconda vita a città”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 6 luglio 2023) Il senatore di Forza Italia è intervenuto al seminario 'Strumenti e norme per facilitare la rigenerazione urbana' “È stata presentata unadisulla ristrutturazione urbana perunaallesenza consumare il suolo”. Lo ha detto Maurizio, senatore di Forza Italia, che è intervenuto al seminario “Strumenti e norme per facilitare la rigenerazione urbana” che si è tenuto, oggi, nella sala del Consiglio della Camera di Commercio di Roma. “Ladiha come obiettivo una riurbanizzazione sostenibile attraverso l’efficientamento del patrimonio edilizio, la riduzione delle emissioni di anidride carbonica con impianti sostenibili, e l’impiego di spazi abbandonati e degradati, a cominciare ...