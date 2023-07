Gagliardini | fatta al Monza! Visite mediche e poi sfida all’Inter – Sky

(Di giovedì 6 luglio 2023)lascia l’Inter a parametro zero e trova l’accordo definitivo per il suo trasferimento al Monza. Secondo quanto riportato da Sky Sport, tutto fatto egià programmate.– Robertopresto sarà un nuovo giocatore del Monza. Dopo l’esperienzae l’addio ufficiale a giugno 2023 per scadenza di contratto, ha trovato l’accordo definitivo con i brianzoli. Già domani sono state fissate le, poi si metterà a disposizione della squadra in vista dell’inizio della nuovo campionato di Serie A, dove alla prima giornata sfiderà l’Inter. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

2023 - 07 - 05 18:03:56 Monza, attesa perIl Monza attende una risposta da. ... 2023 - 07 - 05 16:01:20 Atalanta,per Kolasinac Dopo aver definito l'acquisto di Bakker, l'...Prima di tutto volevo ringraziare Brozovic, D'Ambrosio,, Dzeko, Bellanova. Tutti ... Essere scelto per una nazionale come quella brasiliana,da tanti campioni e tanta storia è un ...... ' È- aveva detto il dirigente - , il giocatore ha firmato poco fa . Siamo assolutamente ... C'è da colmare la casella lasciata vuota da, per questo i nerazzurri nelle ultime ore hanno ...

Monza, fatta per Gagliardini: previste per domani le visite mediche del centrocampista TUTTO mercato WEB

Roberto Gagliardini resta in Serie A e al fantacalcio. Il centrocampista ha lasciato l’Inter dopo essere andato in scadenza di contratto ma ha già trovato l’accordo con la sua nuova squadra: ...Il centrocampista ex Inter resta in Serie A: si trasferisce a parametro zero dopo la fine dell'avventura in nerazzurro ...