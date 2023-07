Gaeta | deruba i bagnanti poi picchia i poliziotti | ladro e agenti finiscono in ospedale

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 6 luglio 2023)– Nel primo pomeriggio del 5 luglio, personale del Commissariato diinterveniva presso uno stabilimento balneare di Serapo per segnalazione di una serie di furti commessi verosimilmente ad opera di un cittadino magrebino, già denunciato a piede libero lo scorso 2 luglio. All’esito delle immediate ricerche, grazie alle descrizioni raccolte da alcuni testimoni è stato rintracciato l’uomo, cittadino straniero senza fissa dimora. L’extracomunitario una volta fermato dal personale operante ha posto in essere una violenta resistenza a seguito della quale ha provocato lesioni al personale operante. Il giovane, in evidente stato di alterazione e fortemente agitato, è stato condotto presso gli uffici del Commissariato ove è stata fatta intervenire un’ambulanza del 118 che ha provveduto, scortata da una volante, a condurlo presso ...