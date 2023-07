Gabriel Batistuta denunciato per maltrattamenti verso i suoi dipendenti | “Lavoratori in condizioni deplorevoli”

Guai legali perOmar. L'ex centravanti di Fiorentina , Roma e Inter è stato denunciato per 'maltrattamento dei suoi dipendenti' dal sindacato dei lavoratori rurali argentini Uatre in relazione alle ...Omarè stato denunciato in Argentina, altri problemi in vista con la giustizia per l'ex attaccante di Roma, Inter e Fiorentina, tra le altre, che è incappato in un'altra situazione ...BUENOS AIRES - El ex goleador argentinofue denunciado por "maltrato laboral" a sus empleados en los establecimientos agrícolas que posee en su natal ciudad de Reconquista , en la provincia de Santa Fe , por el sindicato ...

Batistuta, che combini L’ex viola denunciato in Argentina: il motivo Viola News

Il periodico argentino Perfil ha segnalato che nei giorni scorsi, al ministero del Lavoro, c’è stata un’udienza alla quale hanno partecipato i vertici dell’Uatre e un rappresentante di Batistuta.Guai per Bati. L'ex attaccante della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta, ha ricevuto una denuncia per “maltrattamento dei suoi dipendenti” da parte del sindacato ...