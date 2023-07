Fuorigioco | cambiare la regola è una buona idea?

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 6 luglio 2023) La FIFA vuoleladelper favorire gli attaccanti e lo spettacolo, ma siamo sicuri che sia la soluzione migliore? Come dice la saggezza popolare: non volete sapere come si fa la salsiccia. In una puntata delle più famose di South Park uno dei protagonisti scopre che le battute dei Griffin, serie animata rivale di quella creata da Parker e Stone, erano scritte da dei lamantini in maniera casuale. Guardando la salsiccia “calcio” temo che la scoperta non sarebbe tanto diversa quando parliamo di cambi delmento, come quello del. Letteralmente qualsiasi post di Salvini è creato dai lamantini di South Park pic.twitter.com/RhrU6kuDac — Giacomo (@giacominonassis) July 11, 2022 Nella stanza dei bottoni della FIFA i lamantini a cui è delegato il compito di ...