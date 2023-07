Fukushima | l’Aiea dà il via allo scarico diluito delle acque trattate

Leggi su panorama

(Di giovedì 6 luglio 2023) Secondo quanto dichiarato ufficialmente dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), l’intenzione del Giappone di rilasciare in mare l'acqua trattata immagazzinata presso la centrale nucleare dirientrerebbe pienamente negli standard di sicurezza. Sul sito web dell’Agenzia si legge: in un rapporto presentato oggi a Tokyo dal Direttore Generale Rafael Mariano Grossi al Primo Ministro giapponese Fumio Kishida, l'Aiea ha anche affermato che gli scarichiavrebbero un impatto radiologico trascurabile sulle persone e sull'ambiente.E anche che il rapporto è il risultato di quasi due anni di lavoro da parte di un gruppo di lavoro composto da specialisti di alto livello all'interno dell'Agenzia, assistiti da esperti di sicurezza nucleare riconosciuti a livello internazionale provenienti da undici ...