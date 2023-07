Free Park a Roma | chi è il misterioso giustiziere anonimo che imbratta con bombolette spray le auto in sosta selvaggia - GALLERY

(Di giovedì 6 luglio 2023) Non si firma con la “Zeta”, ma con una scritta in inglese, talvolta sgrammaticata. È lo “Zorro alla carbonara” di, che si fa chiamare “” e attacca nella notte leparcheggiate invietata o su posti destinati a persone disabili. Armato di bombolettanera, infatti, imbrat

La scritta "" impressa con la vernice nera su alcune auto in sosta vietata. E' quanto sta succedendo negli ultimi giorni nel quartiere Tuscolano a Roma, dove è ormai aperta la caccia al giustiziere delle ...... lasciando sulla fiancata la scritta '' a caratteri cubitali. Punizione per chi parcheggia male Un modo di punire i trasgressori che nei giorni scorsi al Quadraro, quartiere sud - orientale ...... esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio a Roccarainola - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow LE FOTO SUI SOCIAL Fotogallery - '', l'imbrattatore seriale delle auto in sosta ...

"Se lo becco, mi faccio 30 anni di carcere": è caccia a Free Park, il giustiziere della sosta selvaggia Repubblica Roma

La scritta "Free Park" impressa con la vernice nera su alcune auto in sosta vietata. E' quanto sta succedendo negli ultimi giorni nel quartiere Tuscolano a Roma, dove è ormai aperta la caccia al ...Giustiziere della sosta vietata, così è stato ribattezzato il misterioso uomo che a Roma agendo di notte con una bomboletta spray imbratta le auto parcheggiate dove non potrebbero stare, lasciando sul ...