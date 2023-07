Frattesi | ora è ufficiale | è un nuovo giocatore dell’Inter! L’annuncio

Leggi su inter-news

(Di giovedì 6 luglio 2023) Davideè ufficialmente diventato unDopo la firma in sede nerazzurra, è arrivato ancheda parte della società.? Davideè diventato ufficialmente unDopo la firma del centrocampista è arrivato ancheda parte del club nerazzurro. Tutto pronto, allora, per iniziare questa nuova avventura nella squadra di Simone Inzaghi. Questo il comunicato: «Il centrocampista 23enne arriva all’Inter in prestito con opzione di riscatto. Crescere richiede sacrificio e molto duro lavoro, e devi sapere come aspettare il tuo tempo e cogliere un’opportunità non appena ...