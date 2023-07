Frattesi | Inter? Non ci ho pensato un attimo

(Di giovedì 6 luglio 2023) "Basta guardarsi intorno per capire l'importanza di questo club. Parte tutto da un anno e mezzo fa, quando ho giocato contro l'e sono rimasto davvero colpito dallo stadio e dai tifosi. Per me è ...

Sono le prime parole di Davideda giocatore dell', in una intervista rilasciata aTv. "Sicuramente spero di vincere qualche trofeo. Io metterò impegno, serietà e spero anche ...... il centrocampista arriva dal Sassuolo e firma un quinquennale con i nerazzurri Adesso è ufficiale: Davideè un nuovo giocatore dell'. I nerazzurri hanno chiuso il colpo con il Sassuolo ...MILANO - Adesso è arrivata l'ufficialità. Davideè un nuovo giocatore dell'. Lo ha annunciato lo stesso club nerazzurro sui propri canali ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Inter, Frattesi è ufficiale e c'è il contatto con Trubin. Milan, Pulisic ad un passo e ... Sport Fanpage

"Basta guardarsi intorno per capire l'importanza di questo club. Parte tutto da un anno e mezzo fa, quando ho giocato contro l'Inter e sono rimasto davvero colpito dallo stadio e dai tifosi. (ANSA) ...Per me Barella può fare il mediano basso ed è più tecnico, Frattesi invece ha più forza negli inserimenti, sa irrompere in area. COMPATIBILI - Così Marino sulla presenza… Leggi ...