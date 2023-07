Frattesi firma e de Vrij rinnova | così l’Inter annuncia la nuova stagione | TG Inter-News

(Di giovedì 6 luglio 2023) TGal via con unaedizione,ta e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a.it. Nell’edizione di oggi attenzione massima sulla presentazione della, ma non solo. Perché al di fuori della sede delhanno parlato gli agenti di Davide, di Stefan de. Continua il pressing del Manchester United per André Onana. TG IN NERAZZURRO – Davidehato cone ci sono già i dettagli del suo nuovo contratto! Sempre più vicino anche il rinnovo di Stefan de, come ...

Commenta per primo Giornata estremamente movimentata in casa Inter, anzi proprio nella casa dell'Inter; dopo la visita dell'agente Federico Pastorello e poi l'arrivo di Davideper lasul contratto, ecco che nel tardo pomeriggio si è fatto vedere anche Edoardo Crnjar, noto operatore che cura tra le altre cose le mediazioni relative all'affare Anatolij Trubin ...Altra giornata di trattative, accordi, visite mediche e idee. L'Inter, chiuso l'affare, aspetta il rilancio del Manchester United per Onana mentre in casa Milan cresce la fiducia per Pulisic. All'estero tiene banco il caso Mbappé con l'ultimatum lanciato dal Psg all'attaccante ...Commenta per primo Giuseppe Riso, agente di Sandro Tonali e Davide, ha parlato ai media presenti al ritorno in Italia del primo dopo lacol Newcastle: 'Un'operazione che entrerà nella storia, siamo orgogliosi e molto soddisfatti. Colgo l'occasione per ...Frattesi, retroscena Riso: «L’Inter la più veloce, ci teneva tanto». Parla l’agente del centrocampista Giuseppe Riso, nei pressi della sede dell’Inter, ha risposto così ai giornalista sull’ex obiettiv ...Giuseppe Riso, agente di Sandro Tonali e Davide Frattesi, ha parlato ai media presenti al ritorno in Italia del primo dopo la firma col Newcastle: "Un'operazione che entrerà nella storia, siamo orgogl ...