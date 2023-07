Frattesi | c’è l’indizio social! Manca solo l’annuncio dell’Inter

Leggi su inter-news

(Di giovedì 6 luglio 2023) Davidesta per essere annunciato come nuovo giocatore! Dalla pagina Twitter del club nerazzurro arriva il primo indizio social. INDIZIO SOCIAL ? Davideha firmato e sta per diventare un nuovo giocatore! C’èsocial: «». — Inter (@Inter) July 6, 2023 Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati