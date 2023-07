Frattesi | appena uscito dalla sede dell’Inter! Ormai tutto fatto! – IN

(Di giovedì 6 luglio 2023) L’affare frae l’Inter èfatto. Manca solo l’ufficialità. Dopo alcune ore il centrocampista ha lasciato lanerazzurra! USCITA – Davidedell’Inter. Il centrocampista, a un passo dall’essere ufficializzato in nerazzurro, ha trascorso alcune ore in Viale della Liberazione ed è stato raggiunto poco fa dal suo agente Giuseppe Riso., dunque, ha firmato con l’Inter. Si attendela notizia ufficiale da parte dei canali ufficiali del club nerazzurro. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...

... alla dichiarazione dell'accordo del giocatore con l'Inter, 'nostri' hanno dichiarato 'non ... Parliamoci chiaro: s iamoall'inizio del mercato estivo, anche se mancano solo 5 giorni al ...... Thuram , Bisseck e, per il momento, sono i colpi in entrata dei nerazzurri, a fronte di una sola uscita, quella di Marcelo Brozovic . Le trattative sonocominciate e il modus ...... autore di14 presenze tra tutte le competizioni in stagione con il Milan, senza acuti e con ..., colpaccio - Inter. Il dubbio: cosa non torna...Blog Calciomercato.com: Dopo aver eliminato, su commissione della proprietà precedente, il signor Maldini, che si è comportato da signore pur essendo stato maltrattato, ...Cominciamo dall’affare Frattesi, per mettere subito i piedi nel piatto. Sono evidenti due risultati: 1) sul piano mediatico il Milan ha preso il secondo schiaffone dopo Thuram (del quale, ...