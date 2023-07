Frattesi all' Inter | è ufficiale Firmato un contratto di 5 anni | al Sassuolo 27 milioni di euro più Mulattieri

(Di giovedì 6 luglio 2023) Ora è, Davideè un nuovo giocatore dell': lo ha annunciato il club nerazzurro con un comunicato pubblicato sul sito. 'Il centrocampista classe 1999 arriva in nerazzurro in ...

Ospiti i figli Matteo e Nicolò L'operazione per l'acquisto disi è chiusa sulla base di un prestito con obbligo (e non diritto, come inizialmente comunicato dall'Inter e in seguito ...Dicono che è uno scandalo che va via Tonali, poiva'Inter e tutti gridano: beffa Milan! . Bisogna mettersi d'accordo ". Thuram esoffiati al Milan: ' Ecco la verità ' " Mi ...MILANO - Adesso è arrivata l'ufficialità. Davideè un nuovo giocatore dell' Inter . Lo ha annunciato lo stesso club nerazzurro sui propri canali ...

Frattesi all'Inter, è ufficiale: "Non ci ho pensato un attimo" Corriere dello Sport

Ora è ufficiale, Davide Frattesi è un nuovo giocatore dell'Inter: lo ha annunciato il club nerazzurro con un comunicato pubblicato sul sito. «Il centrocampista classe ...Daniel Boloca, centrocampista rumeno classe '98, è stato ceduto dal Frosinone al Sassuolo in cambio di due calciatori.