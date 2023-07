Fratelli d’Italia teorizza alleanza variabili alle prossime europee

(Di giovedì 6 luglio 2023) Mentre la premier italiana incontrava il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, consolidando un’intesa e un’nonostante la barricata condivisa con l’Ungheria all’ultimo Consiglio europeo, a Varsavia si tiene il seminario dell’Ecr. Il gruppo dei Conservatori e riformisti europei, copresieduto da, viene corteggiato dalla destra dei Popolari, anche in virtù dell’ipertrofia dei meloniani dei sondaggi. Potrebbero essere la delegazione più numerosa del prossimo Parlamento europeo. Trainata dalla crescita di FdI, che oggi ha “solo” nove deputati, la pattuglia di Ecr potrebbe arrivare a novanta seggi. Intervistato dal Corriere, il braccio destro di Meloni in Europa, Nicola Procaccini delinea una strategia di «maggioranze». Funziona così: «Dopo il voto, non ci sarebbe ...

La giornata politica di ieri ci consegna alcuni dati interessanti . In Senato la Santanchè trasforma iin un partito garantista . Chi ha seguito la storia di questo Paese negli ultimi dieci anni si rende conto che questa conversione è una delle più spettacolari dai tempi di Damasco . ...... Pd, Verdi, Avs, Calenda) e dall'altra i garantisti di sempre e quelli convertiti all'ultimo: aViva, Forza, Noi Moderati si uniscono Lega e. "Ogni valutazione sulla ......a mia sorella Marina e voglio un bene enorme ai miei tre,... Siamo in una posizione di forza: vogliamo fare in fretta, ma'...motore della crescita internazionale e non ci sono pezzi di...