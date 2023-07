Formula 1 | Ben Sulayem | “Dominio Red Bull? È il loro momento | gli altri devono migliorare”

Leggi su sportface

(Di giovedì 6 luglio 2023) “È ildi Verstappen, è ildella Red. Cosa facciamo, puniamo il ragazzo che è stato bravo? No, andiamo a far sì che anche gliteam siano bravi”. Così il presidente della Fia, Mohammed Ben, si pronuncia sulche vede protagonista Max Verstappen e la Redin1. “Nessuno impedisce agliteam di essere migliori. Non possiamo punire le persone per essere migliori, per aver provato di più. Questo è ingiusto”, ha affermato il numero uno della Fia. Redsi presenta al week-end in Gran Bretagna da imbattuta. the ad id=”676180? SportFace.