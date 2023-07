Formula 1 - A Silverstone per la decima gara stagionale

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 6 luglio 2023) Da Spielberg a, in meno di una settimana: questo fine settimana si corre il Gran Premio di Gran Bretagna. Dove tutto ebbe inizio. Questo tracciato è stato il teatro della primavalida per il Campionato del Mondo di1 nel lontano 1950. Oggi, con i suoi 5,8 chilometri di lunghezza e 18 curve tecniche,è noto per le sue curve secche in successione, che richiedono poca resistenza all'avanzamento e un alto carico aerodinamico perntire la massima precisione in ingresso di curva. La sequenza Maggots, Becketts e Chapel - una delle più iconiche del Mondiale - offre un vero spettacolo di abilità e adrenalina. Il GP di Gran Bretagna è un po' ladi casa della maggior parte delle squadre, le cui factory sorgono attorno a quella che negli anni è ...