Foggia | «Frattesi grande acquisto Inter sarà protagonista»

(Di giovedì 6 luglio 2023) L’ex calciatore di Serie A e direttore sportivo Pasqualeha detto la sua sul nuovodell’Davidedagli studi di Sportitalia. COMMENTO – Pasqualecommenta il nuovo: «, per il modo di giocare di Inzaghi si sposa a pieno. Ragazzo straordinario, italiano, bisogna anche che le grandi squadre inizino a far giocare questi talenti. L’vuole continuare il progetto con Simone Inzaghi,una delle protagoniste nel prossimo campionato»-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Mario Meluso , direttore sportivo ex, Frosinone e Spezia, è intervenuto ai microfoni di ... ' Il Milan non poteva che venderlo ' I tifosi rossoneri sperano ora che il Milan prenda, ma ...- Calcio, la vittoria del Lecco sulnella finale dei playoff di C ha definito le 20 partecipanti al prossimo campionato, tra big ... - Calcio, il primo gol in nazionale per Davidefa ...Le prime pagine - Calciomercato.it'pronto per l'Inter': così apre la Gazzetta dello Sport ... Lecco, è uno sballo storico: in B dopo 50 anni ribaltando il. Rassegna stampa, le prime ...Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio il giornalista Paolo De Paola. Queste le.Sandro Tonali avrebbe già detto di sì al Newcastle, e così si avvicina la fumata bianca per la cessione del centrocampista ...