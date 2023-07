Flavio Briatore | spunta la storia con il grande campione | ecco chi è | Lo conoscete tutti

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 6 luglio 2023)è spesso e volentieri sotto la lente d’ingrandimento: il legame speciale con un notosportivo. Se pensiamo a, è impossibile non associarlo ad un uomo che nella sua vita è riuscito a costruire diverse realtà imprenditoriali. Tuttavia, a far parlare di sé non sono state solamente le tematiche lavorative, ma anche quelle private. Come molti sapranno, Elisabetta Gregoraci esono stati insieme per diversi anni, dando alla luce Nathan Falco, ad oggi considerato il più giovane imprenditore dei nostri tempi. Per fortuna la coppia, dopo la rottura è rimasta in buoni rapporti, organizzando spesso momenti da dedicareinsieme. Attualmente la donna è impegnata con Giulio Fratini, anche ...