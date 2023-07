Flavio Briatore | «Mio figlio Nathan partirà dal basso come me | farà il cameriere»

Tags: berlusconi berlusconitestamento cifretestamentoberlusconi gossip silvioberlusconi testamentoberlusconi Articolo precedente: ''Mio figlio partirà da zero facendo il cameriere''Il 73enne parla del futuro di Nathan Falco, 13 anni, avuto da Elisabetta Gregoraci "Ha finito quest'anno la terza media. Inizierà il liceo che farà in collegio e poi"sul social chiarisce la sua posizione dopo aver scatenato una polemica per le sue affermazioni in tv, a Cartabianca . "L'altro giorno sono andato da un falegname. Noi ci ritroveremo ...Tempo fa disse: 'I figli dei falegnami devono fare i falegnami, non l'università'. L'imprenditore in un'intervista a Libero spiega: 'Il mio ragionamento non è stato compreso. Non metto in discussione ...Nel ricorso dei legali della ministra, i proventi del Twiga indicati per ripianare debiti di Visibilia. Con i suoi incassi, lo stabilimento balneare di lusso, ...Giovanni Tizian, autore dello scoop su Domani della notizia dell'indagine su Daniela Santanché, spiega quale è il ruolo nella vicenda del Twiga, il famoso locale della Versilia, le cui quote il minist ...