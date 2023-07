Flavio Briatore | «Mio figlio a lavorare da me? Comincerebbe facendo il cameriere»

(Di giovedì 6 luglio 2023) In un’intervista al Corriere della Sera, l’imprenditore parla del futuro professionale di Nathan Falco, al quale non risparmierà la gavetta: «Dopo 6 o 7 anni, se andrà bene, potrà anche fare il padrone»

... sintetizzato dal motto "se i poveri non creano ricchezza, ben vengano i ricchi", reso celebre dal suo socio in affari, con cui gestisce con dedizione benedettina il Twiga, l'...Ma altri, e tutti di destra, sono stati di sicuro in visita nel punto caldo della movida gestito da. A cominciare proprio da lei, la Presidente del Consiglio: Giorgia Meloni. Ecco chi ......Federicofashionstyle federicofashionstylenuovonegozio FFS francescochiofalo giacomourtis gossip mariamonse mirkogancitano pamelaprati piazzamignanelli roma sifb Articolo precedente: ''...

Flavio Briatore: «Mio figlio Nathan Se verrà a lavorare da me farà il cameriere» Corriere della Sera

Dimenticate i privilegi da figlio di: non appartengono a Nathan Falco Briatore. Almeno secondo papà Flavio Briatore che, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato del futuro ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...