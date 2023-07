Fisco | Leo | ' emendamenti Fdi per fermare fuga cervelli'

(Di giovedì 6 luglio 2023) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Ringrazio i giovani di Fdi perché hanno elaborato dei testi che sono stati calati nella delega fiscale e che danno il segnale di aver fatto un passo avanti nella direzione di introdurre misure mirate a favorire l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, di creare le condizioni perché i giovani possano essere impiegati nelle attività produttive. Questientrati nella legge delega vanno in questa direzione". Lo ha detto in conferenza stampa il viceministro dell'Economia Maurizio Leo, illustrando gli interventi per i giovani promossi da Fratelli d'Italia nella delega fiscale. Uno deglicitati da Leo riguarda la "riduzione dell'Irpef" con lo scopo di "favorire lo stabile inserimento nel mondo del lavoro dei giovani sotto i 30 anni". Un altro obiettivo, ha proseguito il vice titolare del Mef, è fare in ...

Così il viceministro dell'Economia ed esponente di Fdi, Maurizio, parlando in conferenza stampa.... il cronoprogramma indicato daA chi riceve, invece, un voto basso in pagella, ha spiegato il viceministro, per esempio 3, potrà ricevere daluna proposta di adesione 4.0, in modo da poter definire un sistema di ...Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “In questa delega, siccome abbracciamo tutte le disposizioni che riguardano i tributi, tocchiamo anche il mondo dei giochi. Fdi ha mandato un messaggio importante, di gestir ...(Adnkronos) – “Dobbiamo assolutamente accelerare, approvare il testo prima della pausa estiva in modo da poter avviare il percorso attuativo entro la fine dell’anno e far entrare in vigore i primi dec ...