Fininvest nel segno della continuità Il comando a Marina e Pier Silvio

Leggi su formiche

(Di giovedì 6 luglio 2023) La scelta era di quelle obbligate, o quasi.Berlusconi deve aver scelto la stradaforse molto tempo prima di uscire di scena. Perché è proprio questo il filo rosso che lega il testamento appena aperto alla presenza degli avvocati di fiducia di, Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi:, la cassaforte che detiene le quote di maggioranza in Mediaset e Mondadori e una partecipazione significativa in Mediolanum (30%) più diversi beni immobiliari, oltre al Monza calcio e il Teatro Manzoni deve rimanere nell’orbita dei figli di primo letto dell’ex premier. Quelli, cioè, che meglio conoscono le aziende del gruppo e i loro arcani (qui l’intervista al giornalista e saggista Paolo Bricco). E così, all’indomani ...