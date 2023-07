Filippo Inzaghi presenta sui social la seconda figlia | il raro scatto di famiglia

Leggi su europa.today

(Di giovedì 6 luglio 2023) "Tutto. Mamma e papà non potrebbero essere più felici di così" scrive Angela Robusti su Instagram, dove pubblica la prima foto di Emilia, laavuta dae nata il 21 marzo scorso. E c'è davvero tutto in questo: lei, il compagno - raggiante in posa con la sua...