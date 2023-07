Fiere | Ieg e Fic rinnovano partnership quadriennale per Beer&Food Attraction

(Di giovedì 6 luglio 2023) (Adnkronos) – L’eccellenza e la maestria della cucina made in Italy continueranno ad essere valore aggiunto del palinsesto di Beer&Food, grazie al rinnovo dell’accordo, su base, siglato stamane tra Ieg – Italian Exhibition Group e Fic – Federazione Italia Cuochi. La firma della, con protagonisti l’ad di Ieg, Corrado Peraboni, e il presidente Fic, Rocco Pozzulo, garantirà la presenza della più importante realtà associativa italiana di settore alla manifestazione leader per gli operatori della ristorazione fuori casa con la prossima edizione in programma alla fiera di Rimini dal 18 al 20 febbraio 2024 – con un fitto calendario di eventi, competizioni, campionati e occasioni uniche di aggiornamento e formazione per gli chef iscritti all’associazione e i professionisti del settore. “Il rinnovo ...

